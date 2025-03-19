В Москве Lexus на большой скорости сбил мужчину у метро «Щелковская»

В Москве рядом с метро «Щелковская» водитель Lexus на большой скорости сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно имеющимся сведениям, 35-летний пассажир Renault Logan покинул автомобиль в неустановленном месте и попытался миновать дорожный отрезок, но был сбит Lexus. Потерпевший выжил, но у него диагностировали перелом ноги и руки. Мужчина находится в лечебном учреждении.

По предварительной информации, японская иномарка двигалась со скоростью порядка 100 км/ч по полосе, предназначенной для движения автобусов.

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