Москвичей ждут сугробы под 25 сантиметров: синоптики рассказали о погоде на праздники

Снежный покров в Москве за время новогодних каникул значительно увеличится — сугробы могут вырасти до 19–24 сантиметров. Такой прогноз дали синоптики центра «Фобос». Об этом пишет РИА Новости.

Столичный регион ожидает по-настоящему снежная праздничная неделя. По словам метеорологов, активные циклоны принесут не только традиционные для этого периода морозы, но и обильные осадки. Это приведет к постоянному обновлению и накоплению снежного покрова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что высота сугробов к концу выходных может приблизиться к отметке в четверть метра. Такой сценарий обещает москвичам и гостям столицы классическую зимнюю атмосферу, идеальную для прогулок и отдыха на природе. Однако коммунальным службам придется работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременную уборку улиц и дворов. Точный характер погоды — будут ли это частые, но слабые снегопады или несколько интенсивных — станет ясен ближе к датам, но тенденция к снежной зиме, судя по всему, сохранится.

