Москвичка продала душу за кукол Лабубу

Молодая москвичка заключила контракт о продаже собственной души за коллекционных кукол и билет на концерт. В Русской православной церкви ее поступок осудили, назвав тяжелейшим грехом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Москвичка Карина стала участницей необычной сделки, подписав договор о продаже души за 100 тыс. руб. Инициатором акции выступил маркетолог Дмитрий, заявивший о первоначальном желании создать провокационный контент. Девушка согласилась на условия, скрепила документ кровью и получила гонорар.

Полученные средства она потратила на покупку коллекционных кукол Лабубу, а оставшуюся сумму планирует направить на билет на выступление Кадышевой. В Русской православной церкви данный поступок расценили как крайне опасный и греховный. Представители РПЦ пояснили, что подобный шаг символически означает сознательный выбор стороны зла, что может повлечь за собой глубокий духовный кризис, страдания и болезни. Обоим участникам сделки рекомендовано немедленно обратиться к священнику для покаяния.

