Москвичка заразилась ботулизмом из-за популярного «укола красоты»

Женщине поставили укол ботокса в одном из кабинетов здания Paradise Place в центре Москвы, а спустя некоторое время ей стало плохо. Как пишет Mash, всему виной ботулизм, которым ее могли заразить в клинике.

По предварительной информации, речь про клинику на Садовнической. 58-летняя Патимат, будучи косметологом, сама обратилась за услугой к специалистам. Ее заверили, что компоненты препарата Refinex — одни из лучших и эффективных в разглаживании морщин. Женщина согласилась, о чем очень скоро пожалела.

После процедур москвичка отправилась на отдых в Стамбул, где ей стало плохо. У нее началась одышка, трудности с глотанием, координацией и слабость. самостоятельно передвигаться и дышать. Она обратилась за помощью к местным медикам.Турецкие медики развели руками, объяснив, что не особо разборчивы в вопросах таких инфекций. Тогда Патимат отправилась в Махачкалу, где уже прошла полное обследование и сдала анализы.

У Патимат выявили передозировку токсином и повышенный уровень ботулотоксина. Их мог вызвать тот самый укол с Refinex. Предполагают, что лекарство попало в РФ нелегально и не было зарегистрировано. По данным канала, СК начал расследование и поиск других пострадавших.

Ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. В этом году многие напрямую столкнулись с болезнью в Москве и ряде других российских городах из-за некачественных ингредиентов в блюдах. Пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе».

Ранее сообщалось, что пострадавшие от ботулизма имеют высокие шансы на победу в суде.