Москвичке пришлось заделать самовольно пробитый выход из квартиры на чердак

В Тверском районе Москвы хозяйка квартиры превратила своё жильё в двухуровневое, самовольно обустроив выход на чердак. Попытка расширить пространство обернулась судами, штрафами и запретом на выезд из страны.

Жители дома на Большой Дмитровке обратились в Мосжилинспекцию с жалобой на соседку, которая устроила перепланировку, нарушив конструкцию здания. Об этом пишет РИА Новости. Позже выяснилось, что владелица квартиры на последнем этаже самостоятельно пробила потолочное перекрытие и установила лестницу для доступа на чердак. Кроме того, в помещении были заменены газовая плита на электрическую, перенесена сантехника и демонтированы некоторые перегородки.

Инспекторы жилищного надзора выявили многочисленные нарушения только после вмешательства суда, который обязал хозяйку предоставить доступ в квартиру. Женщину оштрафовали и потребовали восстановить жилье в соответствии с технической документацией, но она проигнорировала предписание. Тогда инспекция обратилась в Тверской районный суд, который поддержал ее требования.

Собственница квартиры выполнила работы по устранению нарушений только после вмешательства судебных приставов, которые наложили ограничение на ее выезд за границу. По словам инспекции, жилье было возвращено в проектное состояние: демонтирована лестница на чердак, восстановлены проектные перегородки, подключена газовая плита и приведена в порядок сантехника.

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