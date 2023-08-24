Мозг у них работает быстрее: почему детям стоит заниматься музыкой

Исследования на тему работы мозга проводятся регулярно, но их результаты лишь изредка демонстрируют новые возможности. В этот раз ученые все же смогли удивить и выяснили, как занятия музыкой в детстве влияют на активность мозга во взрослой жизни.

Специалисты долго работали над тем, чтобы выявить эту взаимосвязь. В эксперименте участвовали пожилые люди, часть из которых в детстве увлекалась игрой на музыкальных инструментах.

«Проводя регулярные исследования, тесты на мыслительные способности и массу других манипуляций, они собирали данные, которые вскоре были проанализированы. Как оказалось, те люди, кто в юном возрасте играл на гитаре, фортепиано, скрипке или любом другом инструменте, демонстрировали себя куда лучше, чем те, кто был далек от музыки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

По словам ученых, их мозг работал быстрее, невзирая на то, что некоторые их них употребляли алкоголь, курили и не имели высшего образования. Это не говорит о том, что когнитивные функции улучшаются, но стимуляция работы мозга происходит однозначно.

Авторы исследования отметили важность изучения нотной грамоты и запоминания музыкальных произведений. Все это в раннем детстве требовало развития памяти и умения удерживать информацию в голове. В дальнейшем это и отражается во взрослой жизни.

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