Под контролем гнева: почему подростки отказываются выполнять простые правила, и как с этим бороться

В определенный период родители сталкиваются с подростковым бунтом, потребностью в сепарации и выстраивании личных границ. Только вот со стороны взрослого такой протест не выглядит нормальным, кажется, что ребенок специально вредничает и ленится.

Однако такое поведение, как отказ убирать в комнате или мыть за собой посуду, обусловлен вполне физиологическими факторами. Дело в том, что миндалевидное тело, которое у человека отвечает за логику и рациональность, формируется в привычный облик к 25 годам. До этого за все процессы отвечает эмоциональность, по большей части – гнев. В такие моменты важно понять подростка, принять его разницу со взрослыми и правильно выстроить отношения.

«Во-первых. Это правила внутри семьи, и их нужно соблюдать всем, кто в этом участвует, чтобы справедливость торжествовала. Хороший способ расставить границы – это передать свои эмоциональные маркеры ребенку: «Я расстраиваюсь, когда прихожу уставшая и вижу грязную посуду, моя просьба не связана с упреком, и ругаться по мелочам совершенно не хочется», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Такая формулировка позволит, не перекладывая ответственность за свои чувства, не вызывая вину у подростка, начать диалог, в котором получится договориться.

Во-вторых, правила вы устанавливаете вместе с ребенком, он должен активно принимать участие. Просто выдвинутый ультиматум не станет для него мотивацией.

«А также стоит подумать, почему именно поведение подростка вас напрягает. Причиной может быть стресс, установки или страхи, разобравшись с которыми будет легче найти компромисс. Помните, ребенок вырастет, период бунтарства кончится, а отношения хочется сохранить на всю жизнь», – уточнила эксперт.

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