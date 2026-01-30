«Может влиять на сотрудников»: в Кемеровской области отстранили директора интерната после смерти девяти постояльцев

В Кемеровской области отстранили от работы директора Прокопьевского психоневрологического (ПНИ) интерната после трагической гибели постояльцев, сообщил на совещании глава региона Илья Сердюк.

Губернатор объяснил отстранение Елены Морозовой предотвращением возможного влияния на сотрудников учреждения в ходе проверки. При этом об увольнении директора речи пока не идет, и она может продолжить оказывать помощь работающей комиссии.

О смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске стало известно 29 января. Погибли люди возрастом от 19 до 79 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала вирусная инфекция, распространению которой способствовали ненадлежащие действия персонала учреждения.

Для расследования произошедшего создана специальная комиссия, в которую вошли представители Роспотребнадзора и регионального министерства социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевском интернате на кухне нашли ржавую мясорубку, где перемалывали мясо и рыбу.