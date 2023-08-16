Можете спасти жизнь: стоит ли регистрироваться в качестве донора костного мозга

Пересадка костного мозга – процедура не простая, но ее значение для одного человека может быть колоссальным. Как стать донором столь важного органа кроветворения в России? Расскажем об этом подробнее.

Для многих людей пересадка костного мозга – это единственный шанс на продолжение жизни. Попасть в число доноров не так просто, но дело это благородное, а значит, попытаться стоит.

«Для начала определитесь с организацией. В России существует Федеральный регистр доноров костного мозга (ФРДКМ). Вы можете обратиться к ним для получения подробной информации и регистрации. Она включает в себя заполнение анкеты и обязательную сдачу анализов крови для определения генетической совместимости», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

Ситуации бывают разные, и на этом этапе вы еще можете отказаться от процедуры. Однако медики заявляют, что бояться нечего. За 40 лет существования донорства было лишь 13 случаев, когда возникли проблемы. Уже несколько десятилетий такие манипуляции – безопасны.

На протяжении долгого времени вам будет необходимо поддерживать свои контактные данные актуальными и оповещать ФРДКМ о любых изменениях. Так они легко с вами свяжутся, когда найдут подходящего получателя.

«Если вы совместимы с нуждающимся в трансплантации, вам могут предложить стать донором. Отказаться уже не получится, так как жизнь человека уже напрямую зависит от вас. Далее следует медицинское обследование для проверки вашей пригодности и подготовка к процедуре сбора костного мозга», – уточнил эксперт.

В настоящее время существуют два основных метода сбора костного мозга – пункция и аферез. Врачи определят наиболее подходящий метод в каждом конкретном случае.

Регистрация в качестве донора костного мозга не гарантирует, что вас выберут для проведения трансплантации. Однако ваша готовность стать донором может внести важный вклад в спасение чьей-то жизни.

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