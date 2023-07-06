Онкология и герпес: разбираемся, чем могут быть опасны поцелуи

Поцелуи — это чудесное проявление симпатии и любви. Долгие, полные страсти и нежности поцелую к тому же еще и очень полезны. Укрепляют иммунитет, снижают риск развития депрессии, даже помогают бороться с морщинами. Но только если целуются два здоровых человека.

А вот при наличии проблем со здоровьем даже у одного из партнеров, есть риск подхватить неприятное заболевание. Обычно, все ограничивается ОРВИ, который легко лечится. Но можно заразиться и герпесом. Это заболевание можно взять под контроль, но не вылечить полностью.

«Обычно герпес не опасен. Но в период обострения он доставляет массу неудобств. Не говоря о негативном влиянии на наш иммунитет. Также при поцелуях передается вирус папилломы человека. А он как известно, может привести к раку матки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

Кроме того, вирус герпеса 4-го типа в некоторых случаях также может привести к развитию лимфомы. А герпес 5-го типа приводит к выкидышам и замершим беременностям. А вот шансы заразиться гепатитами крайне невелики, как и сифилисом или ВИЧ.

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