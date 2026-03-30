«Рыба упала в сачок дочери»: мужчина побил 16-летний рекорд и успел на танцы с дочкой

Иногда рыбалка приносит не просто улов, а историю, которую будут рассказывать внукам. Житель Техаса Тейлор и его младшая дочь Лили Мэй отправились на озеро Райт-Патман, чтобы поймать не просто рыбу, а войти в историю. И им это удалось. Об этом сообщает KETK.

В начале февраля на турнире они поймали белого краппи весом 1,29 килограмма и длиной 40 сантиметров. Рыба оказалась настолько крупной, что побила рекорд озера, который держался 16 лет. Но главное в этой истории не только цифры, но и магия момента. Когда краппи сорвался с крючка, он словно по волшебству упал прямо в сачок, который Лили Мэй держала наготове. Девочка не растерялась — и рекорд был оформлен.

Впрочем, у отца и дочери был еще один важный пункт в расписании: танцевальный вечер для отцов с дочерьми. Регистрация улова заняла столько времени, что они едва не опоздали на праздник. Но успели. И танцевали они в той же одежде, что была на рыбалке. Без сменных нарядов, зато с медалью за рекорд и огромной рыбой в памяти.

Судя по всему, этот вечер запомнится им надолго. Поймать рыбу мечты, разбить 16-летний рекорд и успеть на папину дочку — идеальный сценарий для семейной легенды.

