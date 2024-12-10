Мухаммед аль-Башир возглавил временное правительство Сирии

Мухаммед аль-Башир заявил о своем назначении руководителем правительства Сирии переходного типа. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе обращения он также рассказал, что временное сирийское правительство будет следить за госуправлением на время переходного периода, который подойдет к концу 1 марта.

Мухаммед аль-Башир стоял во главе «Правительства спасения Сирии» с января 2024 года. Данное объединение оппозиционного характера работало в качестве альтернативы действующему правительству и занималось административной работой на территориях, находившихся под контролем оппозиции в провинции Идлиб.

Телеграм-канал Baza пишет, что аль-Башир является инженером, а высшее образование получал на юридическом факультете. Когда он был премьер-министром в Идлибе, данная территория находилась под контролем протурецкой оппозиции и запрещенного в России террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. В будущем аль-Баширу предстоит сформировать новое руководство в Сирии, а также организовать выборы.

Ранее сообщалось о том, что Башар Асад ушел с поста президента Сирии по своему желанию.

* — террористическая группировка, запрещенная в РФ