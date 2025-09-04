Мурашко сообщил о росте онкологических заболеваний в мире

Глобальная угроза онкологических заболеваний продолжает расти — к 2050 году в мире прогнозируют до 35 млн новых случаев. В России на фоне этих тревожных прогнозов готовятся к испытаниям первой отечественной мРНК-вакцины против рака. Об этом сообщает РБК.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил пугающую статистику: по всему миру к середине века ожидается резкий скачок онкологических заболеваний. При этом в России уже сейчас на диспансерном учете состоят более 4,4 млн пациентов.

На фоне этих вызовов российская медицина демонстрирует обнадеживающие результаты. Доля выявления рака на ранних стадиях достигла исторического максимума — почти 61,5%. Одногодичная летальность сократилась на 22%, а количество пациентов, проживающих более пяти лет после постановки диагноза, увеличилось на 10,5%.

Ключевой надеждой становится разработка ученых центра Гамалеи — отечественная мРНК-вакцина. Ее экспериментальное введение пациентам с меланомой планируется начать уже осенью 2025 года. В случае успеха технологию адаптируют для борьбы с другими видами опухолей — поджелудочной железы, простаты и почек, что может стать настоящим прорывом в лечении онкологии.

