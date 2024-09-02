Мужчина из Керчи передавал украинцам данные о ПВО Крыма

Сотрудниками ФСБ задержан 23-летний мужчина из Керчи, который передавал украинцам данные о работе крымской ПВО. О задержании злоумышленника пишет ТАСС и ссылается на данные, опубликованные Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В приведенном сообщении уточняется, что фигурант «инициативно» вышел на контакт с сотрудниками украинских специальных служб.

«По заданию осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ», — говорится в послании.

Ранее сообщалось о том, что российские войска достигли успеха в сражениях на территории Донецкой Народной Республики. В частности, наши бойцы смогли выбить украинцев из населенных пунктов Птичье и Выемка.