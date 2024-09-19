Мужчина, который довел учительницу в Челябинске до инсульта, задержан

В Челябинске задержали мужчину, который довел учительницу в школе №71 до инсульта. Об этом сообщили в официальном канале полиции вечером четверга, 19 сентября.

По данным правоохранителей, нарушитель был установлен оперативно, и сейчас уже составлен протокол о мелком хулиганстве. Ему грозит 15 суток ареста, и сейчас этот материал уже направлен в суд. А пока мужчина пробудет всю ночь в отделе полиции. При этом в СК России заявили о том, что по факту инцидента проводится проверка по признакам преступлений и нарушений статьи 119 и 213 УК РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что агрессивный отец ворвался на урок в школу и стал оскорблять учительницу, угрожая ей. Дочь женщины рассказала, что та сделала замечание детям-иностранцам и попросила их общаться на русском языке, а теперь преподаватель оказалась в реанимации.