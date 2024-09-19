Появились подробности конфликта в челябинской школе, где мужчина довел учительницу до инсульта

В челябинской школе произошел инцидент: мужчина (судя по всему, иностранец) обматерил учительницу прямо во время урока. Этим довел ее до инсульта, пишет МК, ссылаясь на СМИ.

Выяснилось, что сам инцидент случился прямо во время учебного процесса: педагог подошла к учащимся и сделала им замечание, а те ее проигнорировали и начали разговаривать на своем языке. На такую наглость и неуважение женщина отреагировала просьбой общаться с ней по-русски, за что сначала услышала мат в свой адрес, а потом и вовсе произошло что-то неприемлемое.

Вскоре в класс ворвался один из родителей тех самых учеников, который начал орать на педагога и угрожать причинить ей вред. Женщина не смогла на это ничего ответить от волнения, а потом ей стало плохо. Сейчас пострадавшая находится в реанимации после инсульта, ее состояние стабильное, но она постоянно плачет, рассказывает дочь потерпевшей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Торопце Тверской области ввели временное ограничение на продажу алкоголя.