Мужчина обнаружил охапку червей в киселе «Приправыч»

В Новосибирской области пользователь сделал заказ на сайте маркетплейса на кисель «Приправыч». Однако вместо ожидаемого продукта он получил посылку с червями. Это вызвало у дочери покупателя сильную эмоциональную реакцию. Информация об этом распространилась в интернете.

В комментариях пользователи отмечают, что это не первый инцидент подобного рода. Покупатели сообщают о том, что упаковки с продуктами буквально двигаются. Несмотря на это, продукция продолжает продаваться в магазинах.

Как стало известно, организация «Росконтроль» уже давно внесла торговую марку «Приправыч», принадлежащую АО «Проксима» из Новосибирска, в список недобросовестных производителей из-за обнаружения кишечной палочки в приправе для плова.

Ранее сообщалось, что в продававшейся в «Перекрестке» партии рыбы «Люди любят» обнаружили червей.

А перед этим стало известно, что торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи десерта после жалоб на осколки стекла внутри.