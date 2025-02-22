Мужчина обнаружил охапку червей в киселе «Приправыч»
Фото: [Медиасток.рф]
В Новосибирской области пользователь сделал заказ на сайте маркетплейса на кисель «Приправыч». Однако вместо ожидаемого продукта он получил посылку с червями. Это вызвало у дочери покупателя сильную эмоциональную реакцию. Информация об этом распространилась в интернете.
В комментариях пользователи отмечают, что это не первый инцидент подобного рода. Покупатели сообщают о том, что упаковки с продуктами буквально двигаются. Несмотря на это, продукция продолжает продаваться в магазинах.
Как стало известно, организация «Росконтроль» уже давно внесла торговую марку «Приправыч», принадлежащую АО «Проксима» из Новосибирска, в список недобросовестных производителей из-за обнаружения кишечной палочки в приправе для плова.
Ранее сообщалось, что в продававшейся в «Перекрестке» партии рыбы «Люди любят» обнаружили червей.
А перед этим стало известно, что торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи десерта после жалоб на осколки стекла внутри.