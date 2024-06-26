Мужчина получил осколочные ранения после удара ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области житель села Новая Таволжанка получил травмы после атаки дрона вооруженных сил Украины. Об этом на своей официальной странице рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

После инцидента пострадавшего доставили в больницу родственники. Медики установили, что мелкие осколки повредили мягкие ткани туловища рук и ног местного жителя. Местному жителю оказали всю нужную помощь, а затем отпустили домой. Мужчина будет лечиться амбулаторно. Руководитель региона также добавил, что вражеский беспилотник повредил одно из домовладений. Сегодня же украинские дроны нанесли удар по селу Муром. Обошлось без пострадавших.

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