Мужчина приплыл по реке из Эстонии в Ленинградскую область

Пограничники поймали мужчину в гидрокостюме, который вплавь пытался доплыть по реке Нарве из Эстонии в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По сведениям информационного агентства, пловец 1991 года рождения. Задержан мужчина был за незаконное пересечение границы сопредельных государств. Уточняется, что пловец находится в федеральном и межгосударственном розыске за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По факту нового нарушения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Ранее стало известно о том, что эстонские власти дали добро на использование военно-морского флота для ликвидации угроз инфраструктуре, находящейся в водах Балтийского моря. При этом руководство страны разрешило применять меры воздействия и в водах, у которых нейтральный статус.