Мужчина случайно сжег возле Байкала 18 га леса и нарвался на штраф

В Иркутской области прошел суд над 41-летним мужчиной, устроившим возле Байкала большой пожар, ущерб от которого превысил 4,2 млн рублей. О данном факте сообщает региональная прокуратура на своей официальной странице.

Преступление было совершено 6 мая 2023 года. Фигурант находился на особо охраняемой природной территории, когда решил отдохнуть в районе тоннеля Хабартуйского комплекса, находящегося между Байкалом и железнодорожным полотном. Воспользовавшись зажигалкой, мужчина развел открытый огонь, который из-за его небрежности перекинулся на сухую траву, а после на деревья Прибайкальского национального парка. По итогу сгорело свыше 18 га леса. По решению суда мужчину признали виновным в преступлении и выписали штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что для тушения пожара на территории Московской области пришлось привлекать вертолет Ка-32 МЧС России, а также несколько десятков спасателей.