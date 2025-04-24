В Турции спрогнозировали новое землетрясение

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с aif.ru рассказал , что в Турции в скором времени могут произойти новые природные толчки.

По предположению специалиста, в Турции, в частности, в районе Стамбула, могут наблюдаться слабые толчки. Однако они станут почти неощутимыми.

«Повторы, слабые толчки точно будут еще, возможно, люди их даже не ощутят. А в отношении более сильных толчков никто не может сказать точно», — сказал эксперт.

При этом некоторые сейсмологи уверены в более страшном сценарии. Например, Ахмет Эрджан заявлял, что последнее землетрясение в Турции является предвестником более масштабного бедствия, возможно, магнитудой 7-7,2. Однако такие события прогнозируют в период между 2045 и 2075 годами.

Напомним, 23 апреля в Силиври (район Стамбула) произошло землетрясение магнитудой 6,2. Пострадавшими числятся 236 человек.

Ранее стала известна полная хронология природного ЧП в Турции.