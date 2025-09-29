Мужчина, устроивший резню в техникуме Архангельска, раскрыл студентам мотив нападения

В Архангельске продолжают разбираться в обстоятельствах нападения в техникуме. Уже появляются первые живые свидетельства от самих героев, предотвративших большую трагедию. RT связался с 17-летним Виталием, который вместе с друзьями непосредственно участвовал в задержании.

Молодой человек стоял на улице у здания, когда его внимание привлекла странная картина. По его словам, были слышны крики и бегство подозрительного мужчины, за которым погнались другие ребята. Именно они передали, что беглец пытался пырнуть кого-то ножом.

Это был момент принятия решения, которое требовало не только смелости, но и быстрой оценки ситуации. Группа студентов бросилась в погоню, и им удалось нагнать преступника, когда тот сделал передышку.

Критический момент наступил, когда Виталию и его товарищу удалось догнать злоумышленника и заставить бросить нож. Удивительно, но 18-летний парень, по словам Виталия, не оказал сопротивления, выглядел спокойным и послушно выбросил на землю не только оружие, но и тактические перчатки.

«Я никогда его раньше не видел. Сегодня увидел его в первый раз, не знаю его... Я спросил его: «Зачем ты это сделал?» Он сказал: «Меня отчислили, они сломали всю жизнь», — добавил Виталий.

Напомним, 29 сентября в Архангельском техникуме строительства и экономики произошло нападение на преподавателей. По предварительным данным, ранены двое. Атаку мог совершить бывший ученик, которого не так давно отчислили.

Ранее очевидцы рассказали о нападении отчисленного студента на преподавателей.