Мужчина в США ожил на собственных похоронах

90-летний американец неожиданно подал признаки жизни в морге во время прощания с родственниками, однако спустя короткое время скончался повторно. Врачи отрицают халатность и начали внутреннее расследование. Об этом сообщает The Mirror.

Пенсионер из США был госпитализирован с сердечным приступом, после чего врачи констатировали его смерть. Однако когда тело доставили в морг для прощания, один из родственников заметил слабое дыхание и наличие пульса. Медики экстренно доставили мужчину обратно в реанимацию.

Не приходя в сознание, пациент вскоре умер повторно. Специалисты поясняют, что в редких случаях при определенных патологиях (например, глубокой коме или гипотермии) признаки жизни могут быть крайне слабыми и трудно определяемыми даже для опытных врачей. Врачебная комиссия начала разбирательство для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее другой мужчина в Индии подал признаки жизни на собственных похоронах.