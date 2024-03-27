Мужу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма

Супруг бывшего руководителя «Новой Голландии» Николай Конашенок получил официальное обвинение по статье о «Публичном оправдании терроризма» за свои посты в соцсетях о теракте в Красногорске.

По предварительным данным, предприниматель из Санкт-Петербурга Николай Конашенок резко высказался с 22 по 25 марта о теракте в красногорском «Крокусе», разочаровавшись, что расправа не произошла в одном из крупных госучреждений. После этого супруга бизнесмена Роксана Шатуновская ушла с высокопоставленного поста «Новой Голландии».

Вскоре правоохранительные органы заинтересовались словами Конашенка и проверили его на оправдание терроризма. Состав преступления, предварительно, присутствовал.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»)», — сообщает СК по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу. Пока вина предпринимателя не доказана. Расследование продолжается.

Напомним, что Николай Конашенок после постов в соцсети о теракте в «Крокусе» пытался покинуть Россию. Бизнесмена задержали в аэропорту при попытке сесть на рейс до столицы Армении. После начала разбирательств обвиняемый публиковал видео с извинениями.

Ранее сообщалось, что в больницах после теракта в подмосковном «Крокусе» остаются свыше 80 человек.