МВД опровергло сообщения о легализации 50 тыс. мигрантов в Калужской области

Та новость, которая появилась у ряда СМИ, что полицейские в Калужской области незаконно легализовали в РФ 50 тыс. иностранцев, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в региональном управлении Министерства внутренних дел, его привел в своем материале ТАСС.

Ранее пресса сообщала, что заместитель начальника полиции и руководитель уголовного розыска Калужской области подозреваются в участии в масштабной схеме нелегальной легализации иностранных граждан. Они якобы способствовали тому, что 50 тыс. мигрантов получили в России легальный статус. МВД назвала эти сведения фейковыми.

«Указанные должностные лица совместно с гражданами организовали незаконное пребывание 16 иностранных граждан на территории страны», — указали журналистам.

Представители МВД добавили, что сейчас проводится проверка по этому случаю. Если полицейские действительно виновны, то они будут уволены, а их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что полиция в Химках пресекла незаконную миграцию на территории хостелов. Правоохранители проверили 48 иностранных граждан, прибывших из республик ближнего зарубежья. В результате 39 из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.