Президента Белоруссии планировали убить в правительственном вертолете

Лишившиеся свободы за заговор с целью захвата власти в Белоруссии хотели ликвидировать Александра Лукашенко, сбив вертолет с применением крупнокалиберного пулемета. Эти подробности в фильме «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко», который анонсировали на канале «Беларусь-1», рассказал один из участников несостоявшегося покушения Юрий Зенкович.

С его слов, крылатую машину главы государства хотели сбить во время взлета или посадки, а необходимые для покушения средства заговорщики пытались получить у возможных спонсоров на Западе.

«Мы вели переговоры и искали средства на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах», - уточнил Зенкович.

При этом случае исполнения задуманного планировалась ликвидация не только сторонников действующего президента, но и членов его семьи.

5 сентября 2022 года Юрий Зенкович, Александр Федут и Григорий Костусев получили за неудавшееся покушение от 10 до 11 лет лишения свободы. В июле текущего года Костусев оказался на свободе, так как его помиловал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин удостоил главу Белоруссии ордена Андрея Первозванного.