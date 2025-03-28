«Мы отдыхаем»: жители Подмосковья успокоили взволнованных из-за землетрясений в Таиланде родственников

Жители Московской области, отдыхающие в Таиланде, призвали родных и друзей не волноваться за них из-за землетрясений, которые произошли в пятницу, 28 марта, в Бангкоке.

Жительница подмосковной Истры Дарья Б. поделилась с редакцией интернет-издания «Подмосковье сегодня» видео с одного из пляжей тайского курорта. На кадрах видно, что море спокойное, а вокруг отдыхают другие люди.

«Поступает много вопросов о землетрясении в Таиланде. Сижу на пляже — Пхукет, Као Лак, ем манго, пью коктейли», — заверила жительница Подмосковья.

Накануне из Бангкока поступили тревожные сообщения о мощном землетрясении, магнитуда которого достигла 7,7. По информации Mash, толчки были такой силы, что в столице Таиланда рухнуло строящееся здание.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало оперативную сводку о сейсмологической обстановке в популярном среди российских туристов Таиланде. Также сообщалось о землетрясении в соседней Мьянме — там рухнул мост длинной 1 км.