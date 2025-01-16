На 10 лет может лишиться свободы бывший мэр Белгорода

Сторона обвинения попросила суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и назначить штраф в размере 11 млн рублей экс-руководителю Белгорода Антону Иванову, который проходит обвиняемым по делу в получении крупной взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Помимо названных выше наказаний, гособвинитель просит запретить бывшему чиновника на протяжении 12 лет занимать определенные должности.

Бывший руководитель Белгорода, который также был генеральным директором АО «Белгородская ипотечная корпорация», оказался в руках сотрудников правоохранительных органов 6 марта 2023 года, когда собирался вылететь из Москвы в Узбекистан. В отношении фигуранты были возбуждены уголовные дела по фактам получения крупной взятки, а также незаконной продаже земли. Общий ущерб от его незаконных действий превысил 10 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Ивановской области чиновников подозревают в махинациях с землей на общую сумму в 500 млн рублей. Решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.