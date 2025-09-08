На 103-м году жизни скончалась исследователь античности Аза Тахо-Годи

Ушла из жизни легендарный филолог Аза Тахо-Годи: хранительница наследия философа Алексея Лосева скончалась на 103-м году в московской больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Советский и российский филолог Аза Тахо-Годи скончалась в московской больнице на 103-м году жизни. Причиной смерти стало двустороннее воспаление легких. О ее уходе сообщила племянница — профессор МГУ Аза Тахо-Годи.

Аза Тахо-Годи была советским и российским филологом-классиком, доктором филологических наук, профессором. Она являлась специалистом по античной литературе и философии. На протяжении многих лет Тахо-Годи занимала должность заведующей кафедрой классической филологии МГУ. Она также была супругой и ученицей философа Алексея Лосева, после смерти которого занималась сохранением, систематизацией и публикацией его научного наследия. Тахо-Годи являлась автором многочисленных работ по древнегреческой литературе и мифологии.

