На авиашоу во Франции потерпел крушение коллекционный самолет Fouga Magister

На юге Франции во время авиашоу разбился коллекционный самолет Fouga Magister, который принадлежал одному из местных авиационных клубов. О происшествии сообщает издание Figaro.

Инцидент случился во время шоу патрульных самолетов, которые местные ВВС использовали с 1964 по 1980 годы. Крылатая машина упала в Средиземное море у побережья Лаванду. Издание отмечает, что пилот, по всей видимости, не смог спастись, так как самолеты подобного типа не имеют катапультирующее кресло. После катастрофы авиационное шоу было решено прекратить. Спасатели работают в море и пытаются найти пилота.

Ранее сообщалось о том, что погиб один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение на территории Иркутской области. Еще три члена экипажа получили различные травмы. По факту случившейся авиакатастрофы следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.