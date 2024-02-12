На Бали вводят новый налог для туристов

Вместо того чтобы использовать этот сбор для «фильтрации» неплатежеспособных туристов, как могли бы подумать некоторые, власти Бали утверждают, что его цель — поддержка усилий по очищению острова.

Министр Сандиага Уно дал интервью для индонезийского портала Okezone, в котором рассказал, что благодаря новым мерам остров станет более устойчивым в экологическом и финансовых планах.

Сбор будет введен официально с 14 февраля и будет взиматься с иностранных посетителей курортного острова. Размер сбора составит 150 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 10 долларам США.

Вопрос о том, как эти средства будут использоваться для очищения острова и обеспечения его устойчивого развития, остается открытым. Однако власти Бали обещают, что сбор будет направлен именно на эти цели, а не на установление новых бюрократических процедур или увеличение доходов чиновников.

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