На Бали вводят новый налог для туристов
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Министр туризма и креативной экономики Индонезии высказал поддержку введению нового туристического сбора на острове Бали.
Вместо того чтобы использовать этот сбор для «фильтрации» неплатежеспособных туристов, как могли бы подумать некоторые, власти Бали утверждают, что его цель — поддержка усилий по очищению острова.
Министр Сандиага Уно дал интервью для индонезийского портала Okezone, в котором рассказал, что благодаря новым мерам остров станет более устойчивым в экологическом и финансовых планах.
Сбор будет введен официально с 14 февраля и будет взиматься с иностранных посетителей курортного острова. Размер сбора составит 150 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 10 долларам США.
Вопрос о том, как эти средства будут использоваться для очищения острова и обеспечения его устойчивого развития, остается открытым. Однако власти Бали обещают, что сбор будет направлен именно на эти цели, а не на установление новых бюрократических процедур или увеличение доходов чиновников.
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