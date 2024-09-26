На борту пропавшего под Архангельском вертолета находился депутат Сметанин

На борту пропавшего под Архангельском вертолета Robinson R44 находились депутат Сергей Сметанин, а также занимающийся металлоломом бизнесмен Алексей Семенов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Известно, что крылатая машина направлялась из поселка Бычье в поселок Карандашевская. При этом разрешение на полет получено не было. А по данным телеграм-канала SHOT, техника принадлежала бизнесмену Семенову. Поиски вертолета продолжаются.

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