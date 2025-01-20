На Филиппинах прошел протест против присутствия США в регионе

Филиппинцы из организации Bayan, куда входят разные прогрессивные и левые группы, провели акцию протеста в Маниле в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал ABS-CBN, собравшиеся выступали против военной экспансии Штатов.

Уточняется, что акция протеста состоялась рядом с американским посольством, а участники мероприятия выразили свое недовольство военной экспансией США на Филиппины. Кроме того, собравшиеся обозначили возмущение из-за нарастающей напряженности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона и заявили несогласие с империалистическими амбициями американцев в отношении своей родины.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения на территории Штатов чрезвычайного положения уже в первый день нового срока. Возможная мера обусловлена желанием президента США ускорить процесс добычи полезных ископаемых.