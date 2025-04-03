На Филиппинах за провокации арестовали блогера Здоровецкого

На Филиппинах сотрудниками бюро иммиграции был помещен под арест российский видеоблогер Виталий Здоровецкий, который оскорбительно вел себя по отношению к местным жителям. Об этом в четверг ведомство сообщило на своей странице в Facebook*.

Из мотивационной составляющей следует, что мужчина вел себе неподобающе в одном из районов города Тагиг. По сведения местных журналистов, блогера поместили под арест после того, как в начале прошлой недели в ходе прямой трансляции он схватил охранника за фуражку, хотел отобрать пистолет у другого охранника, а еще угрожал ограбить женщину. В настоящее время Здоровецкий находится в СИЗО в ожидании депортации.

Ранее сообщалось о том, что в Туле попал под проверку полиции блогер, который во время прямой трансляции разбил бутылку о голову девушки.

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