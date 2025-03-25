В Туле проверят блогера, разбившего о голову девушки бутылку в прямом эфире

В Туле во время прямого эфира один из участников треш-стрима разбил бутылку о голову девушки. Этот инцидент привлек пристальное внимание правоохранительных органов, и теперь проводится проверка, о чем сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В процессе мониторинга интернета сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись, сделанную во время прямой трансляции, которую проводил пользователь, известный своими провокационными действиями (треш-стимер).

«Полицейскими по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в телеграм-канале УМВД России по Тульской области.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выявлением личности создателя спорного видеоматериала, а также всех участников, запечатленных на записи.

Ранее сообщалось, что треш-стримера Меллстроя и его семью заподозрили в неуплате налогов и легализации доходов. Также сообщалось, что компания «Бумажная бумага», принадлежащая блогеру Владу Бумаге, проинформировала кредиторов о планах подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд.