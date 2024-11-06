На физфаке МГУ ввели противоэпидемические меры

Физический факультет Московского государственного университета ввел экстренные противоэпидемические меры и перевел учащихся на дистанционное обучение до 23 ноября. Данная информация была опубликована в телеграм-канале подразделения вуза.

Из появившихся данных следует, что подобное решение было принято из-за поступившего предписания от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее сообщалось о том, что на дистанционный формат обучения студентов одного из факультетов МГУ перевели из-за случая заражения корью.