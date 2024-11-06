На физфаке МГУ ввели противоэпидемические меры
Физфак МГУ ввел противоэпидемические меры и до 23 ноября перешел на дистант
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Физический факультет Московского государственного университета ввел экстренные противоэпидемические меры и перевел учащихся на дистанционное обучение до 23 ноября. Данная информация была опубликована в телеграм-канале подразделения вуза.
Из появившихся данных следует, что подобное решение было принято из-за поступившего предписания от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ранее сообщалось о том, что на дистанционный формат обучения студентов одного из факультетов МГУ перевели из-за случая заражения корью.