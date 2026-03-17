Врачи в Ленобласти сделали операцию на сердце девочке весом 700 граммов прямо в реанимации

Чудо, которому не перестают удивляться даже видавшие виды медики, случилось в Областном перинатальном центре Ленинградской области. Там на свет появилась девочка, чей вес при рождении составлял всего 700 граммов. Но природа подкинула испытание посерьезнее недоношенности: у малышки диагностировали врожденный порок сердца. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Открытый артериальный проток, который у здоровых детей закрывается сразу после первого вздоха, у этой крохи продолжал работать, нарушая кровоток. В легочную артерию стало поступать слишком много крови, легкие захлебывались, дыхание срывалось. Почти 40 дней — 38 суток — девока провела на аппарате ИВЛ, питание получала через зонд. Организм работал на пределе, практически все системы давали сбой.

Врачи понимали: тянуть нельзя, но и везти в большую операционную такую малютку — риск смертельный. Решение приняли нестандартное: оперировать прямо в отделении реанимации для недоношенных. В кювезе — специальном инкубаторе для выхаживания — хирурги два часа боролись за жизнь пациентки весом меньше пачки масла. Операция длилась два часа и прошла успешно.

Сейчас девочка остается в реанимации под круглосуточным наблюдением. Рядом в специальной палате — мама, которая все это время не отходила от малышки. В комитете по здравоохранению 47-го региона уже назвали случившееся подвигом: такие операции требуют не только высочайшего профессионализма, но и невероятной выдержки. Ведь инструменты в руках хирургов едва ли не больше самой пациентки.

