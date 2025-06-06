На границе с Литвой задержали жителя Белоруссии с беспилотником

Пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале сообщил о том, что в Гродненской области был задержан белорус с беспилотником. Об этом стало известно в пятницу.

В сообщении погранслужбы Белоруссии говорится о том, что на границе с Литвой был задержан нарушитель. Когда специалисты стали проводить осмотр построек рядом с местом обнаружения нарушителя, то обнаружили там беспилотник с пультом управления к нему, зарядную станцию, GPS-трекер и восемь аккумуляторных батарей.

Специалисты, уточнили в ведомстве, проводят проверку для установления факта нарушения мужчиной законодательства. Подробности уточняются.

Напомним: ранее сообщалось о том, что беженца с травмами обнаружили на границе Латвии и Белоруссии.