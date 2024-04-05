В городе Очаков, расположенном в Николаевской области на юге Украины, прогремела серия взрывов. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 5 апреля, ссылаясь на данные от издания «Страна».

Как гласит официальное сообщение в СМИ, о взрывах сообщили очевидцы. Официальных комментариев от властей не поступало, также нет данных и о разрушениях или пострадавших.

Другие подробности инцидента уточняются. Ранее СМИ сообщали о том, что взрывы прозвучали и в городе Одессе. При этом, ни в одном из перечисленных регионов воздушная тревога не объявлялась.

Напомним, что в МАГАТЭ прокомментировали атаки на ЗАЭС. Подробности читайте в нашем материале.