На юге Украины звучит воздушная тревога

Вечером в пятницу, 2 февраля, на Украине опять завыли сирены, предупреждающие о воздушной опасности. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на данные онлайн-карт.

По предварительной информации, воздушная тревога в Николаевской области была объявлена ближе к 22 часам вечера – регион попал в красную зону. Следом за ним данный предупреждающий об опасности цвет распространился по онлайн-картам и на Одесскую область.

На данный момент неизвестно, есть ли какие-либо разрушения или пострадавшие. Подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что Минюст России обновил пятничный список иноагентов. В него вошли шесть человек, среди которых оказались и журналисты, и политически активные личности, и правозащитники. Подробнее читайте в материале.