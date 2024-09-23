На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

Вечером понедельника, 23 сентября, на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД города Москвы.

По данным журналистов, по предварительной информации на юго-западе столицы столкнулись сразу пять машин, и в результате массового столкновения пострадал минимум один человек. Его состояние на данный момент не уточняется. Ранее также сообщалось и о серьезном ДТП с участием двух автобусов на пересечении Расторгуевского и Варшавского шоссе в Москве, из-за аварии там было затруднено движение.

Напомним, что стало известно количество жертв в Ливане в результате израильской атаки – число погибших выросло до 356 человек.