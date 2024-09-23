В Ливане до 356 человек увеличилось число погибших после авиаударов Израиля

Из-за авиаударов Израиля на юге и востоке Ливана в понедельник были убиты 356 человек, а еще 1246 получили ранения. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на минздрав Ливана.

Среди погибших 24 ребенка, а также 42 женщины. В понедельник, 23 сентября, самолеты израильтян начали атаковать населенные пункты ближневосточной страны. Обострение конфликта началось 17 сентября, когда в Ливане начали массово взрываться пейджеры. Как выяснилось позже, к инциденту оказались причастны израильские спецслужбы.

Ранее сообщалось о том, что израильский Генштаб заявил о начале военной операции, которая предусматривает уничтожение всей военной инфраструктуры «Хезболлы».