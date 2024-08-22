На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому возобновили через 45 минут после временной приостановки движения. О данном факте сообщают на странице, где публикуется официальная и актуальная информация об обстановке на сооружении.
О том, что движение перекрыто, стало известно в четверг в 10.36 по московскому времени.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в приведенном сообщении.
Ранее сообщалось о том, что стоимость бензина Аи-95 практически достигла исторического максимума. За тонну подобного топлива на бирже просят почти 75 тыс. рублей.