На Крымском мосту возобновилось движение автомобильного транспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому возобновили через 45 минут после временной приостановки движения. О данном факте сообщают на странице, где публикуется официальная и актуальная информация об обстановке на сооружении.

О том, что движение перекрыто, стало известно в четверг в 10.36 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в приведенном сообщении.

Ранее сообщалось о том, что стоимость бензина Аи-95 практически достигла исторического максимума. За тонну подобного топлива на бирже просят почти 75 тыс. рублей.