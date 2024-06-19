На Кубани легковушка снесла на переходе женщину с годовалым ребенком

На Кубани водитель без прав сбил маму с годовалым ребенком, после чего потерпевшие попали с полученными увечьями в реанимацию. О случившемся инциденте сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду в хуторе Торусин Анапского района. Обладатель «ВАЗа 2115» наехал на женщину с ребенком на руках, которые пытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За жизнь потерпевших борются врачи. Согласно составленному акту освидетельствования, автомобилист находился в трезвом состоянии. При этом, в 2022 году он был лишен водительских прав.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге был заключен под стражу сотрудник ГАИ, который является фигурантом смертельной аварии. Мужчина по фамилии Тюленев устроил ДТП, в результате которого погибли три женщины.