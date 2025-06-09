На латвийского депутата завели уголовное дело после выступления в поддержку русского языка

Депутат Алексей Росликов на заседании сейма Латвии поддержал русский язык, за что позже поплатился. Подробности приводит телеграм-канал Mash.

Стало известно, что в действиях Росликова увидели разжигание национальной ненависти и признаки помощи РФ. По данным спецслужб, с депутатом ранее уже проводили беседы и пытались «вернуть на истинный путь», но сейчас пришлось возбудить уголовное дело.

Напомним, что 5 июня Росликов выступил в поддержку русскоязычного населения и предложил не включать в повестку декларацию об устранении лингвопоследствий русификации, но после этого его просто выгнали из зала.

Кстати, это не первый подобный случай в стране — ранее латвийская полиция задержала нарушителя за незаконное транслирование российского ТВ.