На Манхэттене застрелили главу крупной страховой компании

В Нью-Йорке на Манхэттене преступник застрелил руководителя большой страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. О данном факте сообщает CNN и ссылается на полученные от правоохранительных органов данные.

Полицейские выяснили, что 50-летний потерпевший получил ранение в грудь, после чего его доставили в больницу Маунт-Синай. Медики не смогли спасти мужчину. Уточняется, что Томпсон шел на конференцию в отель New York Hilton. Злоумышленник находился от страховщика на расстоянии примерно в шесть метров, когда совершил несколько выстрелов.

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