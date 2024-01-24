На месте крушения самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, начали работать следователи

Сотрудники СК начали работать на месте крушения самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости .

24 января в небе над Белгородской областью сбили военный самолет Ил-76. Сообщается, что борт перевозил 65 пленных военных украинской армии, которых планировалось обменять. В результате крушения погибли и пассажиры, и экипаж, и сопровождающие пленных, всего – 74 человека.

Известно, что на место крушения военного борта прибыли сотрудники следственного комитета и криминалисты. Они должны найти и собрать важные для дальнейшего расследования материалы. Экспертам предстоит выяснить все детали произошедшей катастрофы.

Как сообщает Минобороны, украинская сторона знала о перевозке пленников для обмена, который планировалось провести в среду. Поэтому возможность дальнейших договоренностей с Киевом оказалась под вопросом. Также военное ведомство назвало произошедшее терактом, в котором Украина планировала обвинить Россию.