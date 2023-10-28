На митинге в поддержку Палестины в Турции собралось полтора миллиона человек
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил данные по количеству участников митинга в поддержку Палестины, который прошел в Стамбуле 28 октября, в субботу.
Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, турецкий лидер отметил, что на пропалестинском митинге в Стамбуле собралось больше полутора миллионов человек. Также турецкий президент поблагодарил собравшихся.
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