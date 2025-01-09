На модернизацию коммунальной инфраструктуры России направят 4,5 трлн рублей

На новый федеральный проект «Модернизация инфраструктуры» до 2030 года направят 4,5 трлн рублей. Как сообщило РИА Новости, такая цифра была названа руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Во время своей речи Файзуллин назвал необходимый объем средств на проект, сославшись на слова лидера страны.

«Общий объем финансирования из всех источников, Владимир Владимирович, вами поставлена задача - 4,5 триллиона», — сказал Файзуллин.

В своей речи Путин отметил важность присутствия в инициативе задач по усовершенствованию объектов питьевого водоснабжения и попросил министра тщательно следить за этой стороной проекта.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области откроют новую школу на 850 мест.