На ПМЭФ-2024 обсудили престиж науки и технологий в России

Современную науку и молодые кадры этой сферы обсудили на полях ПМЭФ-2024 участники паблик-тока «АиФ» из серии PRO-тренды. Главным вопросом стал престиж профессии ученого и инженера.

Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что, судя по данным опроса, россияне представляют ученых как высокоинтеллектуальных и образованных людей. Престиж этой профессии растет каждый год. Сейчас большинство (61%) граждан считают, что работать в области науки — солидно. Остальные опрошенные не выражали такого энтузиазма к людям науки, отмечая, что в России сфере уделяют мало внимания, специалистам мало платят или что их труд просто никто не ценит. При этом инженеры оказались более престижными: так считают 72% опрошенных россиян.

Однако, несмотря на достаточно высокие оценки профессий, россияне с трудом смогли вспомнить хоть одного современного ученого или инженера. Многие участники обсуждения также согласились, что зарплатный вопрос в области науки стоит остро. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин добавил, что для ученых их работа не деньги, а — вызов. Именно это ощущение делает из работников науки профессионалов.

«С одной стороны, я полностью согласен с тем, что и ученый, и инженер — это не просто работа, это призвание. И люди туда идут по какому-то внутреннему зову, но в то же время материальная составляющая, к сожалению, сейчас является тоже очень важной <...> зарплата научного сотрудника у нас около 100 тыс. рублей, а зарплата айти-специалиста — от 300 тыс», — отметил старший научный сотрудник Центра энергетических технологий полета Сколтеха Михаил Пугач.

Главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров отметил, что масс-медиа должны искать инструменты и постепенно вводить их, чтобы заинтересовать научпопом аудиторию. Распространять билборды, проводить соответсвующее мероприятия, делать заметки об ученых и достижениях и многое другое. Единого решения здесь нет.

Первый заместитель гендиректора издательского дома «АиФ» Марина Мишункина согласилась с этим мнением. Она отметила, что медиасообщество разработало уже множество проектов, в том числе и направленных на популяризацию науки. Примером тому стал проект «Россия — миру!», о котором редакция писала ранее.

Недавно стало известно про дискуссию на ПМЭФ по теме русской культуры и ее роли в международном пространстве.